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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45234 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В Дрогобыче нашли тело пропавшего мужчины в самодельной палатке

В Дрогобыче нашли тело пропавшего мужчины в самодельной палатке

Киев  •  УНН

 • 14070 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта, в Дрогобыче Львовской области в самодельной палатке нашли тело 54-летнего мужчины, который был в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Цитата

"9 марта в Дрогобычский районный отдел полиции обратилась 75-летняя жительница райцентра, которая сообщила об исчезновении своего 54-летнего сына. Правоохранители объявили мужчину в розыск и 11 марта, во время проведения отработки, обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в самодельной палатке на улице Стрыйской в Дрогобыче", - говорится в сообщении полиции.

Детали

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Добавим

Правоохранители Ровенской области сообщили о подозрении женщине, которая положила своего ребенка в морозильную камеру. Младенец умер от переохлаждения.

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