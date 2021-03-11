У Дрогобичі знайшли тіло зниклого чоловіка в саморобному наметі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня, у Дрогобичі на Львівщині в саморобному наметі знайшли тіло 54-річного чоловіка, який був у розшуку. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, пише УНН.
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"9 березня у Дрогобицький районний відділ поліції звернулась 75-річна мешканка райцентру, яка повідомила про зникнення свого 54-річного сина. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук і 11 березня, під час проведення відпрацювання, виявили його тіло з ознаками насильницької смерті в саморобному наметі на вулиці Стрийській у Дрогобичі", - йдеться у повідомленні поліції.
Деталі
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Додамо
Правоохоронці Рівненщини повідомили про підозру жінці, яка поклала власну дитину в морозильну камеру. Немовля померло від переохолодження.