В Дрогобыче госпитализированы 6 студентов с гепатитом А, которые были на практике в Одессе

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит А госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находились на практике в Одессе", говорится в сообщении.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, в прошлом году на маркер от гепатита обследовалось 2,2 миллиона украинцев. Среди них с положительным результатом оказалось 54000 человек.

В прошлом году в Украине на маркер гепатита В (HBsAg) обследовались более 1,3 миллиона человек, среди которых с положительным результатом оказалось более чем 19000.

На маркер гепатита С (анти HCV IgG) обследование прошли более 930 000 человек, из них почти 35 000 - с положительным результатом.