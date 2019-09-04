В Дрогобыче госпитализированы 6 студентов с гепатитом А, которые были на практике в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентябре. УНН. В лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит А госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит А госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находились на практике в Одессе", говорится в сообщении.
Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Напомним, в прошлом году на маркер от гепатита обследовалось 2,2 миллиона украинцев. Среди них с положительным результатом оказалось 54000 человек.
В прошлом году в Украине на маркер гепатита В (HBsAg) обследовались более 1,3 миллиона человек, среди которых с положительным результатом оказалось более чем 19000.
На маркер гепатита С (анти HCV IgG) обследование прошли более 930 000 человек, из них почти 35 000 - с положительным результатом.