У Дрогобичі госпіталізовано 6 студентів з гепатитом А, які були на практиці в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересні. УНН. До лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит А госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит А госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса", йдеться у повідомленні.
Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.
Нагадаємо, минулого року на маркер від гепатиту обстежилося 2,2 мільйона українців. Серед них із позитивним результатом виявилося 54 тисячі людей.
Торік в Україні на маркер гепатиту В (HBsAg) обстежилися понад 1,3 мільйона людей, серед яких із позитивним результатом виявилося більш ніж 19 тисяч.
На маркер гепатиту С (анти HCV IgG) обстеження пройшли понад 930 тисяч людей, із них майже 35 тисяч — з позитивним результатом.