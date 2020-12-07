В ДР Конго умер украинский миротворец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Демократической Республике Конго от внезапной остановки сердца умер украинский военнослужащий. Об этом на странице в Facebook 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго написал помощник командира отряда по связям со СМИ, старший лейтенант Юрий Кульпа, передает УНН.
"6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18-го отдельного вертолетного отряда, старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата", - написал Кульпа.
Напомним, в ноябре в ДР Конго от COVID-19 умер украинский военный.