В ДР Конго умер украинский миротворец

"6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18-го отдельного вертолетного отряда, старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата", - написал Кульпа.

Напомним, в ноябре в ДР Конго от COVID-19 умер украинский военный.