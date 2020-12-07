У ДР Конго помер український миротворець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Демократичній Республіці Конго від раптової зупинки серця помер український військовослужбовець. Про це на сторінці у Facebook 18 окремого вертолітного загону ДР Конго написав помічник командира загону по зв’язках зі ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа, передає УНН.
"6 грудня, внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону, старший солдат Сергій Савченко. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима", - написав Кульпа.
Нагадаємо, у листопаді у ДР Конго від COVID-19 помер український військовий.