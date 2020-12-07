У ДР Конго помер український миротворець

"6 грудня, внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону, старший солдат Сергій Савченко. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима", - написав Кульпа.

Нагадаємо, у листопаді у ДР Конго від COVID-19 помер український військовий.