В ГПСУ не подтвердили пересечение границы Мерзликиным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Причин утверждать, что российский актер Андрей Мерзликин пересек границу Молдовы с Украиной нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Это может быть провокация, это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе сейчас не имеет никаких оснований", - сказал Слободян.
Также он добавил, что гражданину которому запрещен въезд в случае, если он незаконно пересекает границу Украины вне пункта пропуска, ему грозит уголовная ответственность.
"Поэтому, если Мерзликин решится сделать это в реальности и мы после этого его задержим то его несомненно ждет уголовная ответственность", - добавил Слободян.
Напомним, российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной.