В ГПСУ не подтвердили пересечение границы Мерзликиным

"Это может быть провокация, это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе сейчас не имеет никаких оснований", - сказал Слободян.

Также он добавил, что гражданину которому запрещен въезд в случае, если он незаконно пересекает границу Украины вне пункта пропуска, ему грозит уголовная ответственность.



"Поэтому, если Мерзликин решится сделать это в реальности и мы после этого его задержим то его несомненно ждет уголовная ответственность", - добавил Слободян.

Напомним, российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной.