У ДПСУ не підтвердили перетин кордону Мерзлікіним

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Причин стверджувати, що російський актор Андрій Мерзлікін перетнув кордон Молдови з Україною не має. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Це може бути провокація, це може бути будь-яке поле. Тобто стверджувати, що він перебував саме на державному кордоні на разі не має ніяких підстав", - сказав Слободян.

Також, він додав, що громадянину якому заборонений в’їзд у випадку, якщо він незаконно перетинає кордон України поза пунктом пропуску, йому загрожує кримінальна відповідальність.

"Тому, якщо Мерзлікін наважиться зробити це в реальності і ми після цього його затримаємо то його безперечно чекає кримінальна відповідальність", - додав Слободян.

Нагадаємо, російський актор Андрій Мерзлікін, якому у вересні 2017 року заборонили в'їзд до нашої країни, заявив, що перетнув через поле кордон Молдови з Україною.

Українські Національні Новини

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