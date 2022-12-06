В дороге задерживаются более десятка поездов, два из них – на четыре часа

Детали

«Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику», - говорится в сообщении УЗ.

Сообщается, что в настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, а наибольшую задержку имеют:



№191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);



№91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);



№101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);



№25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).



«Пассажирам, прибывшим ночью (в частности с краматорского рейса в Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой «Крепости несокрушимости», - отмечается в сообщении.

Дополнение

5 декабря сообщалось, что из-за обесточивания опаздывают семь поездов.