В дороге задерживаются более десятка поездов, два из них – на четыре часа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В настоящее время 15 поездов задерживаются в пути более чем на полчаса, а сверх этого - еще четыре, в частности, наибольшую задержку имеют поезда Одесса - Краматорск и Одесса - Харьков. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
«Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику», - говорится в сообщении УЗ.
Сообщается, что в настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, а наибольшую задержку имеют:
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- №191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);
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- №91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);
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- №101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);
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- №25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).
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«Пассажирам, прибывшим ночью (в частности с краматорского рейса в Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой «Крепости несокрушимости», - отмечается в сообщении.
Дополнение
5 декабря сообщалось, что из-за обесточивания опаздывают семь поездов.