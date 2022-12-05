Через знеструмлення спізнюються сім поїздів - Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Укрзалізниця повідомила, що станом на 22:30 через наслідки знеструмлення спізнюються сім поїздів, передає УНН.
Деталі
Станом на 22:30 через наслідки знеструмлення спізнюються наступні поїзди:
· № 711/712 Краматорськ — Київ (+4 год 27 хв);
· № 191/192 Одеса — Краматорськ (+2 год 57 хв);
· № 91/92 Одеса — Харків (+2 год 57 хв);
· № 35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв);
· № 37/38 Одеса — Ужгород (+2 год 03 хв);
· № 25/26 Одеса — Рахів (+1 год 23 хв);
· № 235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 23 хв).
Цитата
“Пасажирам, що прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло „Залізної фортеці“ на вокзалі, смачний чай та усі необхідні пересадки на найближчі рейси”, — йдеться в повідомленні УЗ.