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Из-за обесточивания опаздывают семь поездов - Укрзализныця

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила, что по состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают семь поездов, передает УНН.

Детали

По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда:

· № 711/712 Краматорск — Киев (+4 ч 27 мин);

· № 191/192 Одесса — Краматорск (+2 ч 57 мин);

· № 91/92 Одесса — Харьков (+2 ч 57 мин);

· № 35/36 Одесса — Перемышль (+2 ч 07 мин);

· № 37/38 Одесса — Ужгород (+2 ч 03 мин);

· № 25/26 Одесса — Рахов (+1 ч 23 мин);

· № 235/236 Одесса — Черновцы (+1 ч 23 мин).

Цитата

“Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло „Железной крепости“ на вокзале, вкусный чай и все необходимые пересадки на ближайшие рейсы”, — говорится в сообщении УЗ.

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