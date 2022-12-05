Из-за обесточивания опаздывают семь поездов - Укрзализныця
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила, что по состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают семь поездов, передает УНН.
Детали
По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда:
· № 711/712 Краматорск — Киев (+4 ч 27 мин);
· № 191/192 Одесса — Краматорск (+2 ч 57 мин);
· № 91/92 Одесса — Харьков (+2 ч 57 мин);
· № 35/36 Одесса — Перемышль (+2 ч 07 мин);
· № 37/38 Одесса — Ужгород (+2 ч 03 мин);
· № 25/26 Одесса — Рахов (+1 ч 23 мин);
· № 235/236 Одесса — Черновцы (+1 ч 23 мин).
Цитата
“Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло „Железной крепости“ на вокзале, вкусный чай и все необходимые пересадки на ближайшие рейсы”, — говорится в сообщении УЗ.