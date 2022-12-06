У дорозі затримуються понад десяток потягів, два з них - на чотири години

Деталі

«Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка», - йдеться в повідомленні УЗ.

Повідомляється, що наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:



№191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);



№91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв);



№101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв);



№25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).



«Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва), організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій «Фортеці незламності», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

5 грудня повідомлялося, що через знеструмлення спізнюються сім поїздів.