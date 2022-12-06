У дорозі затримуються понад десяток потягів, два з них - на чотири години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наразі 15 потягів затримуються у дорозі на понад пів години, а понад це - ще чотири, зокрема, найбільшу затримку мають поїзди Одеса - Краматорськ та Одеса - Харків. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
«Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка», - йдеться в повідомленні УЗ.
Повідомляється, що наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:
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- №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);
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- №91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв);
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- №101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв);
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- №25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).
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«Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва), організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій «Фортеці незламності», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
5 грудня повідомлялося, що через знеструмлення спізнюються сім поїздів.