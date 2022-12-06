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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У дорозі затримуються понад десяток потягів, два з них - на чотири години

У дорозі затримуються понад десяток потягів, два з них - на чотири години

Київ • УНН

 • 906956 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наразі 15 потягів затримуються у дорозі на понад пів години, а понад це - ще чотири, зокрема, найбільшу затримку мають поїзди Одеса - Краматорськ та Одеса - Харків. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

«Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка», - йдеться в повідомленні УЗ.

Повідомляється, що наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:

  • №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);
  • №91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв);
  • №101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).

«Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва), організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій «Фортеці незламності», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

5 грудня повідомлялося, що через знеструмлення спізнюються сім поїздів.

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