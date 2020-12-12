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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72350 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95476 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115221 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150337 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198654 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194841 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282120 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332130 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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В Донецкой области показали восстановление разрушенного боевыми действиями моста

В Донецкой области показали восстановление разрушенного боевыми действиями моста

Киев  •  УНН

 • 23057 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области продолжается строительство путепровода на трассе “Киев — Харьков — Должанский”, мост был разрушен во время боевых действий в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“Продолжается строительство путепровода на трассе “Киев — Харьков — Должанский между Бахмутом и Светлодарском. Работы начались в сентябре этого года и идут согласно графику. Старый мост на этом месте был разрушен во время активных боевых действий. Новый будет шире, надежным и красивым”, — написал Кириленко.

Напомним, в Донецкой области в рамках программы “Большое строительство” в этом году восстановили 10 мостов государственного и местного значения, восстановление еще трех завершится до конца года. Программа “Большое строительство” продолжится и в 2021 году.

Украинские Национальные Новости

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