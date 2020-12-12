В Донецкой области показали восстановление разрушенного боевыми действиями моста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области продолжается строительство путепровода на трассе “Киев — Харьков — Должанский”, мост был разрушен во время боевых действий в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Продолжается строительство путепровода на трассе “Киев — Харьков — Должанский между Бахмутом и Светлодарском. Работы начались в сентябре этого года и идут согласно графику. Старый мост на этом месте был разрушен во время активных боевых действий. Новый будет шире, надежным и красивым”, — написал Кириленко.
Напомним, в Донецкой области в рамках программы “Большое строительство” в этом году восстановили 10 мостов государственного и местного значения, восстановление еще трех завершится до конца года. Программа “Большое строительство” продолжится и в 2021 году.