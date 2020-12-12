У Донецькій області показали відновлення зруйнованого бойовими діями мосту

“Триває будівництво шляхопроводу на трасі „Київ — Харків — Довжанський“ між Бахмутом і Світлодарськом. Роботи розпочалося у вересні цього року і йдуть згідно з графіком. Старий міст на цьому місці був зруйнований під час активних бойових дій. Новий буде ширшим, надійнішим і красивішим”, — написав Кириленко.

Нагадаємо, у Донецькій області в рамках програми “Велике будівництво” цього року відновили 10 мостів державного та місцевого значення, відновлення ще трьох завершиться до кінця року. Програма “Велике будівництво” триватиме і в 2021 році.