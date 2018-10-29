В документ-сервисе "Готово" больше не оформляют загранпаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киеве документ-сервис "Готово!" прекратил предоставлять услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карточек и справок об отсутствии судимостей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу сервиса.
“... в связи с прекращением арендных отношений с ГП "Документ", в нашем центре больше не предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карточек и справок об отсутствии судимостей. Получить уже заказаны паспорта и справки о несудимости можно в другом центре ГП "Документ" по адресу: г. Киев, проспект Бажана, 1Е, ТЦ "Аппетит" (станция метро "Осокорки" — 4 остановки метро от станции "Печерская" по зеленой ветке)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Украине каждый четвертый гражданин получил биометрический паспорт.
Отметим, как информировали украинские СМИ, аудиторы выявили миллионные нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса “Готово”.