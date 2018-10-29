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У документ-сервісі "Готово" більше не оформляють закордонні паспорти

Київ • УНН

 • 19833 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві документ-сервіс "Готово!" припинив надавати послуги з оформлення закордонних паспортів, ID-карток та довідок про відсутність судимостей, передає УНН із посиланням на прес-службу сервісу.

“... у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП „Документ“, в нашому центрі більше не надаються послуги з оформлення закордонних паспортів, ID-карток та довідок про відсутність судимостей. Отримати вже замовлені паспорти та довідки про несудимість можна в іншому центрі ДП „Документ“ за адресою: м. Київ, проспект М.Бажана, 1Е, ТЦ „Апетит“ (станція метро „Осокорки“ — 4 зупинки метро від станції „Печерська“ по зеленій гілці)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цікаві факти про біометрику: де і хто частіше робить закордонні паспорти в Україні

Як повідомляв УНН, в Україні кожен четвертий громадянин отримав біометричний паспорт.

Відзначимо, як інформували українські ЗМІ, аудитори виявили мільйонні порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово".

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