У документ-сервісі "Готово" більше не оформляють закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві документ-сервіс "Готово!" припинив надавати послуги з оформлення закордонних паспортів, ID-карток та довідок про відсутність судимостей, передає УНН із посиланням на прес-службу сервісу.
“... у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП „Документ“, в нашому центрі більше не надаються послуги з оформлення закордонних паспортів, ID-карток та довідок про відсутність судимостей. Отримати вже замовлені паспорти та довідки про несудимість можна в іншому центрі ДП „Документ“ за адресою: м. Київ, проспект М.Бажана, 1Е, ТЦ „Апетит“ (станція метро „Осокорки“ — 4 зупинки метро від станції „Печерська“ по зеленій гілці)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, в Україні кожен четвертий громадянин отримав біометричний паспорт.
Відзначимо, як інформували українські ЗМІ, аудитори виявили мільйонні порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово".