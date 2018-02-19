В хорошем и удовлетворительном состоянии в Украине 87% засеянных озимыми площадей

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украине по состоянию на середину февраля из посеянных 7,3 млн га площадей озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 6,3 млн га или 87% площадей, а в слабом и сжиженном состоянии - 971 тыс. га или 13% от общей площади. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН.