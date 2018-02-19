В хорошем и удовлетворительном состоянии в Украине 87% засеянных озимыми площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украине по состоянию на середину февраля из посеянных 7,3 млн га площадей озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 6,3 млн га или 87% площадей, а в слабом и сжиженном состоянии - 971 тыс. га или 13% от общей площади. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН.
"По состоянию на середину февраля, с посеянных 7,3 млн га всходы получены на 99,6% площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,3 млн га (87%), в слабом и сжиженном состоянии - 971 тыс. га (13%)", - написал он.
М.Мартинюк сообщил, что всходы озимого рапса с посеянного 1 млн га получены на 99% площадей. При этом, уточнил он, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 884,6 тыс. га (89%), в слабом и сжиженном - 110,0 тыс. га (11%).
В то же время заместитель министра отметил, что эти данные не являются окончательными, дальнейшее состояние посевов будет зависеть от погодных условий.
"Но можем дать предварительный осторожный прогноз, что перезимовка прошла успешно, без веских потерь", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам М.Мартинюка, по предварительным данным регионов, посевная площадь под урожай 2018 года сопоставима с прошлогодней и ожидается в пределах 27,2 млн га. Из них под зерновыми культурами - 14,6 млн га (54%), что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.
Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.