У доброму та задовільному стані в Україні 87% засіяних озимими площ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні станом на середину лютого з посіяних 7,3 млн га площ озимих у доброму та задовільному стані перебувають 6,3 млн га або 87% площ, а в слабкому та зрідженому стані – 971 тис. га або 13% від загальної площі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, передає УНН.
"Станом на середину лютого, із посіяних 7,3 млн га сходи отримано на 99,6% площ. З них у доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,3 млн га (87%), в слабкому та зрідженому стані – 971 тис. га (13%)", - написав він.
М.Мартинюк повідомив, що сходи озимого ріпаку із посіяного 1 млн га отримані на 99% площ. При цьому, уточнив він, з них у доброму та задовільному стані 884,6 тис. га (89%), в слабкому та зрідженому – 110,0 тис. га (11%).
Водночас заступник міністра зауважив, що ці дані не є остаточними, подальший стан посівів буде залежати від погодних умов.
"Але можемо дати попередній обережний прогноз, що перезимівля пройшла успішно, без вагомих втрат", - підкреслив він.
Крім того, за словами М.Мартинюка, за попередніми даними регіонів, посівна площа під урожай 2018 року співставна з минулорічною та очікується в межах 27,2 млн га. З них під зерновими культурами – 14,6 млн га (54%), що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році, але без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.