У доброму та задовільному стані в Україні 87% засіяних озимими площ

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні станом на середину лютого з посіяних 7,3 млн га площ озимих у доброму та задовільному стані перебувають 6,3 млн га або 87% площ, а в слабкому та зрідженому стані – 971 тис. га або 13% від загальної площі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, передає УНН.