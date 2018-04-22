В "ДНР" хотят открыть "уголовное дело" против офицеров НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Оккупационное командование так называемой ДНР планирует возбудить уголовное дело против представителей НАТО "по факту соучастия в военных преступлениях на Донбассе". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина, передает УНН.
"В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики относительно возбуждения уголовного дела при соучастии натовцев в военных преступлениях и направления их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге", - заявил Басурин.
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Сообщается, что в так называемой "ДНР" заявляли о присутствии офицеров НАТО на контролируемой правительством Украины территории Донбасса.