В "ДНР" хотят открыть "уголовное дело" против офицеров НАТО

"В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики относительно возбуждения уголовного дела при соучастии натовцев в военных преступлениях и направления их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге", - заявил Басурин.

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Сообщается, что в так называемой "ДНР" заявляли о присутствии офицеров НАТО на контролируемой правительством Украины территории Донбасса.