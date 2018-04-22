У “ДНР” хочуть порушити "кримінальну справу" проти офіцерів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Окупаційне командування так званої ДНР планує порушити кримінальну справу проти представників НАТО “за фактом співучасті у військових злочинах на Донбасі”. Про це пише РИА Новости, посилаючись на слова одного з ватажків “ДНР” Едуарда Басуріна, передає УНН.
“В даний час ми ведемо збір обвинувальних фактичних матеріалів для розгляду слідчими органами республіки питань порушення кримінальної справи за співучасті натівців у військових злочинах і направлення їх до міжнародних судових інстанцій аж до міжнародного суду в Гаазі”, — заявив Басурін.
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Повідомляється, що в так званій “ДНР” заявляли про присутність офіцерів НАТО на контрольованій урядом України території Донбасу.