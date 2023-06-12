В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления, передает УНН.
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"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем!"
Берегите себя и своих близких!", - написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги", - написал он.
Напомним
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине.