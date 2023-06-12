В Днепропетровской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу

Цитата

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем!"

Берегите себя и своих близких!", - написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Дополнение

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги", - написал он.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине.