В Днепропетровской области отбирают госпитальные базы для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Днепропетровской области отбирают дополнительные госпитальные базы для помощи больным коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области выбирают дополнительные госпитальные базы, которые в случае необходимости будут принимать больных (инфицированных - ред.) на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, сейчас в Днепропетровской области две госпитальные базы, которые в случае необходимости готовы принимать инфицированных коронавирусом - Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они - на 430 коек.
"Сейчас дополнительно выбираем больницы, которые будут оказать помощь в случае осложнений от COVID-19. Это еще около 200 коек. Рассматриваем областные медучреждения, где сосредоточены лучшие специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, стали известны результаты обследования 16 жителей Днепропетровской области - коронавирус у них не обнаружили.