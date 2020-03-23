На Дніпропетровщині після обстеження 16 людей коронавірус не виявлено - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Стали відомі результати обстеження 16 жителів Дніпропетровщини - коронавірус у них не виявили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Після обстеження у шістнадцяти жителів Дніпропетровщини коронавірус не виявили”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у більшості пацієнтів - ГРВІ. Нових випадків COVID-19 не зафіксовано.
"Маємо 25 підозр на коронавірус. Отримали результати обстежень 18 громадян. Решту результатів буде надано найближчим часом. Нині нових випадків інфікування немає. Подружжя, у якого діагностували COVID-19 – у задовільному стані. Ми постійно підтримуємо із захворілими зв’язок. Медики надають їм необхідне лікування. Робимо все можливе, аби люди якомога швидше одужали”, - повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Також повідомляється, що незабаром в область мають надійти тест-системи, які доправили з Китаю.
"Будемо повністю забезпечені високоточними лабораторними та експрес-тестами на коронавірус. Це надійний фундамент для перевірок великої кількості людей з підозрами на COVID-19. Крім цього, ми обласним коштом закупили для обласного лабораторного центру і реагенти, і частину тестів", - додав Бондаренко.
Нагадаємо, в Україні – 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.