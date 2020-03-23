В Днепропетровской области после обследования 16 человек коронавирус не обнаружено - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Стали известны результаты обследования 16 жителей Днепропетровской области - коронавирус у них не обнаружили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"После обследования у шестнадцати жителей Днепропетровской области коронавирус не обнаружили", - говорится в сообщении.
Указано, что у большинства пациентов - ОРВИ. Новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
"Есть 25 подозрений на коронавирус. Получили результаты обследований 18 граждан. Остальные результаты будет предоставлено в ближайшее время. Сейчас новых случаев инфицирования нет. Супруги, у которых диагностировали COVID-19 - в удовлетворительном состоянии. Мы постоянно поддерживаем с заболевшими связь. Медики оказывают им необходимое лечение. Делаем все возможное, чтобы люди как можно быстрее выздоровели", - сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Также сообщается, что вскоре в область должны поступить тест-системы, которые доставили из Китая.
"Будем полностью обеспечены высокоточными лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус. Это надежный фундамент для проверок большого количества людей с подозрениями на COVID-19. Кроме этого, мы за областной счет закупили для областного лабораторного центра и реагенты, и часть тестов", - добавил Бондаренко.
Напомним, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.