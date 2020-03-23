У Дніпропетровській області відбирають госпітальні бази для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Дніпропетровщині відбирають додаткові госпітальні бази для допомоги хворим на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"У Дніпропетровській області обирають додаткові госпітальні бази, які в разі необхідності прийматимуть хворих (інфікованих - ред.) на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, нині на Дніпропетровщині дві госпітальні бази, які в разі необхідності готові приймати інфікованих коронавірусом – Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони – на 430 ліжок.
"Нині додатково обираємо лікарні, які будуть надати допомогу у випадку ускладнень від COVID-19. Це ще близько 200 ліжок. Розглядаємо обласні медзаклади, де зосереджені найкращі фахівці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, стали відомі результати обстеження 16 жителів Дніпропетровщини - коронавірус у них не виявили.