В Днепропетровской области пожар возник возле газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Днепропетровская область возгорание возникло возле газопровода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гловного управления ГСЧС области.
"5 сентября в 13:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи села Новогригорьевка Юрьевского района.
По вызову направлено отделение 67 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - сообщили спасатели.
По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что занялась сухая растительность на пустыре, через который проходит газопровод.
Спасателям удалось избежать распространения огня и минимизировать последствия возгорания.
Пожар локализован в 13:59 и ликвидирован в 14:45. Огнем уничтожено сухую траву и кусты на площади 1,5 га.
Напомним, в Луганской области до сих пор продолжается тушение пожаров, возникших в экосистемах.