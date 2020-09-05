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В районі проведення ООС зберігається режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил зберігається режим тиші. Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє УНН.

В районі проведення ООС зберігається режим тиші

“Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника”, — йдеться у зведенні.

Військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей. Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано — біля Старомихайлівки та Новгородського.

У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває.

До гасіння пожеж залучено понад 300 осіб та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС.

Українські Національні Новини

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