В районі проведення ООС зберігається режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил зберігається режим тиші. Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє УНН.
“Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника”, — йдеться у зведенні.
Військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей. Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано — біля Старомихайлівки та Новгородського.
У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває.
До гасіння пожеж залучено понад 300 осіб та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС.