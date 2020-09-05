В районе проведения ООС сохраняется режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил сохраняется режим тишины. Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает УНН.
"С начала текущих суток, 5 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - говорится в сводке.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают локализовать пожары на территории Луганской и Донецкой областей. Уже ликвидирован пожар вблизи Верхнеторецкого, локализовано - у Старомихайловки и Новгородского.
В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское борьба с огненной стихией продолжается.
К тушению пожаров привлечено более 300 человек и 68 единиц инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.