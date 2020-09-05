У Дніпропетровській області пожежа виникла біля газопроводу

“5 вересня о 13:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Новогригорівка Юр’ївського району.

За викликом направлено відділення 67 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — повідомили рятувальники.

По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що зайнялась суха рослинність на пустирі, через який проходить газопровід.

Рятувальникам вдалось уникнути розповсюдження вогню та мінімізувати наслідки займання.

Пожежу локалізовано о 13:59 та ліквідовано о 14:45. Вогнем знищено суху траву та кущі на площі 1,5 га.

Нагадаємо, в Луганській області досі триває гасіння пожеж, що виникли в екосистемах.