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У Дніпропетровській області пожежа виникла біля газопроводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Дніпропетровська область займання виникло біля газопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС області.

У Дніпропетровській області пожежа виникла біля газопроводу

“5 вересня о 13:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Новогригорівка Юр’ївського району.

За викликом направлено відділення 67 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — повідомили рятувальники.

По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що зайнялась суха рослинність на пустирі, через який проходить газопровід.
Рятувальникам вдалось уникнути розповсюдження вогню та мінімізувати наслідки займання.

Пожежу локалізовано о 13:59 та ліквідовано о 14:45. Вогнем знищено суху траву та кущі на площі 1,5 га.

Нагадаємо, в Луганській області досі триває гасіння пожеж, що виникли в екосистемах.

Українські Національні Новини

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