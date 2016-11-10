В Днепре снова сообщили о стрельбе по троллейбусу
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На проспекте Яворница в Днепре снова стреляли по троллейбусу. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.
"Вчерашняя ситуация с троллейбусом повторилась в том же месте, с такими же последствиями", - говорится в заметке.
Как сообщила корреспонденту УНН-Центр спикер ГУНП Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, поэтому подтвердить или опровергнуть факт стрельбы пока не представляется возможным.
Напомним, вчера, 9 ноября, появилась информация о том, что на проспекте Яворницкого обстреляли троллейбус первого маршрута. Эту информацию в полиции опровергли.
Добавим, за возможных виновников происшествия объявили награду в 10 000 гривен.