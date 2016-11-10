В Днепре снова сообщили о стрельбе по троллейбусу

"Вчерашняя ситуация с троллейбусом повторилась в том же месте, с такими же последствиями", - говорится в заметке.

Как сообщила корреспонденту УНН-Центр спикер ГУНП Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, поэтому подтвердить или опровергнуть факт стрельбы пока не представляется возможным.

Напомним, вчера, 9 ноября, появилась информация о том, что на проспекте Яворницкого обстреляли троллейбус первого маршрута. Эту информацию в полиции опровергли.

Добавим, за возможных виновников происшествия объявили награду в 10 000 гривен.