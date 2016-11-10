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15 марта, 19:03 • 111676 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156479 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131523 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124491 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109316 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103778 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100303 просмотра

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В Днепре снова сообщили о стрельбе по троллейбусу

В Днепре снова сообщили о стрельбе по троллейбусу

Киев • УНН

 • 11155 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На проспекте Яворница в Днепре снова стреляли по троллейбусу. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.

"Вчерашняя ситуация с троллейбусом повторилась в том же месте, с такими же последствиями", - говорится в заметке.

Как сообщила корреспонденту УНН-Центр спикер ГУНП Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, поэтому подтвердить или опровергнуть факт стрельбы пока не представляется возможным.

Напомним, вчера, 9 ноября, появилась информация о том, что на проспекте Яворницкого обстреляли троллейбус первого маршрута. Эту информацию в полиции опровергли.

Добавим, за возможных виновников происшествия объявили награду в 10 000 гривен.

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