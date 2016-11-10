У Дніпрі знову повідомили про стрілянину по тролейбусу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. На проспекті Яворницього у Дніпрі знову стріляли по тролейбусу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає УНН-Центр.
“Вчорашня ситуація з тролейбусом повторилася в тому ж місці, з такими ж наслідками”, — йдеться у дописі.
Як повідомила кореспонденту УНН-Центр речник ГУНП України e Дніпропетровській області Анна Старчевська, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, тож підтвердити чи спростувати факт стрілянини наразі не є можливим.
Нагадаємо, вчора, 9 листопада, з’явилася інформація про те, що на проспекті Яворницького обстріляли тролейбус першого маршруту. Цю інформацію у поліції спростували.
Додамо, за можливих винуватців події оголосили нагороду в 10 тисяч гривень.