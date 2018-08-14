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В Днепре задержали злоумышленников, которые везли мужчину в багажнике

Киев • УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полиция в Днепре задержала трех мужчин из-за незаконного лишения свободы днепрянина. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре задержали злоумышленников, которые везли мужчину в багажнике

"Ориентировка об избиении и похищении человека в полицию поступило 12 августа. На розыск преступной группы были ориентированы все наряды патрульной полиции. В результате преследования подозреваемых задержали, жертву освободили", - говорится в сообщении.

Так, автомобиль "ВАЗ", в багажнике которого может находиться человек, заметили патрульные полицейские на проспекте Слобожанской. Его остановили после преследования во дворе жилого дома.

"Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские Амур-Нижнеднепровского ОП г. Днепр устанавливают причины конфликта между мужчинами и мотивы преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.

Напомним, в полицию обратился житель Житомира, который сообщил, что его насильно удерживали на протяжении нескольких дней в одном из гаражей, пока он не убежал. Во время начавшегося уголовного производства правоохранители задержали в Киевской области двух человек, подозреваемых в причастности к преступлению.

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