У Дніпрі затримали зловмисників, які везли чоловіка у багажнику
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поліція у Дніпрі затримала трьох чоловіків через незаконне позбавлення волі дніпрянина. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Орієнтування про побиття та викрадення людини до поліції надійшло 12 серпня. На розшук злочинної групи були орієнтовані всі наряди патрульної поліції. В результаті переслідування підозрюваних затримали, жертву звільнили", - йдеться в повідомленні.
Так, автомобіль "ВАЗ", у багажнику якого може перебувати людина, помітили патрульні поліцейські на проспекті Слобожанському. Його зупинили після переслідування у дворі житлового будинку.
"Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські Амур-Нижньодніпровського ВП м. Дніпра встановлюють причини конфлікту між чоловіками та мотиви злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, до поліції звернувся житель Житомира, який повідомив, що його силоміць утримували упродовж кількох днів в одному з гаражів, доки він не втік. Під час розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали у Київській області двох осіб, підозрюваних у причетності до злочину.