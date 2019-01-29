В Днепре выпала с балкона и погибла девушка

"Около 22:00 в Днепре на улице Рабочей, 15-летняя девушка упала с подъездного балкона на 11 этаже и умерла. Сейчас продолжается досудебное расследование, работают сотрудники ювенальной превенции, следователи опрашивают родных и знакомых", - сказали в пресс-службе .



По данному факту возбуждено уголовное производство 115 ст. "Умышленное убийство".



Напомним, апелляционный суд Харькова отменил домашний арест отцу, который выбросил своего сына с окна четвертого этажа. В январе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении детской спальной комнаты в ночное время, с помощью рукоятки открыл окно, взял в руки малолетнего сына, который спал, и выбросил через оконный проем. Ребенок упал с четвертого этажа на поверхность земли, получив телесные повреждения различной степени, в результате чего был госпитализирован.



