У Дніпрі випала з балкону та загинула дівчина

"Близько 22:00 в Дніпрі на вулиці Робочій, 15-річна дівчина впала з під'їзного балкона на 11 поверсі та померла. Наразі триває досудове розслідування, працюють співробітники ювенальної превенції, слідчі опитують рідних та знайомих", - сказали в прес-службі.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження 115 ст. "Умисне вбивство".



Нагадаємо, апеляційний суд Харкова скасував домашній арешт батьку, який викинув свого сина з вікна четвертого поверху. В січні цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у приміщенні дитячої спальної кімнати в нічний час, за допомогою рукоятки відчинив вікно, взяв до рук малолітнього сина, який спав, та викинув через віконний отвір. Дитина впала з четвертого поверху на поверхню землі, отримавши тілесні ушкодження різного ступеню, в результаті чого була госпіталізована.



