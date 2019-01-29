Батьку, який викинув свого сина з вікна, скасували домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Апеляційний суд Харкова скасував домашній арешт батьку, який викинув свого сина з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє прес-служба Харківського апеляційного суду, передає УНН.
"Сьогодні за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області про обрання 45-річному мешканцю міста Чугуєва, який викинув з вікна четвертого поверху квартири свого п’ятирічного сина, запобіжного заходу, колегія суддів прийшла до висновку про наявність підстав до задоволення апеляційної скарги прокурора в межах заявленої апеляції. Органом досудового розслідування чоловіку оголошено про підозру за ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене відносно малолітньої дитини - ред.)", - йдеться у повідомленні.
В січні цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у приміщенні дитячої спальної кімнати в нічний час, за допомогою рукоятки відчинив вікно, взяв до рук малолітнього сина, який спав, та викинув через віконний отвір. Дитина впала з четвертого поверху на поверхню землі, отримавши тілесні ушкодження різного ступеню, в результаті чого була госпіталізована.
Нагадаємо, працівники Чугуївського відділу поліції затримали чоловіка, який викинув 5-річну дитину з вікна 4 поверху.