Отцу, который выбросил своего сына из окна, отменили домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Апелляционный суд Харькова отменил домашний арест отцу, который выбросил своего сына из окна четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда, передает УНН.
"Сегодня по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора на постановление следственного судьи Чугуевского городского суда Харьковской области об избрании 45-летнему жителю города Чугуева, который выбросил из окна четвертого этажа квартиры своего пятилетнего сына, пресечения, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора в пределах заявленной апелляции. Органом досудебного расследования мужчине объявлено о подозрении по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего ребенка - ред.)", - говорится в сообщении.
В январе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении детской спальной комнаты в ночное время, с помощью рукоятки открыл окно, взял в руки малолетнего сына, который спал, и выбросил через оконный проем. Ребенок упал с четвертого этажа на поверхность земли, получив телесные повреждения различной степени, в результате чего был госпитализирован.
Напомним, работники Чугуевского отдела полиции задержали мужчину, который выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа.