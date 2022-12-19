В Днепре возобновили работу метро

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"В Днепре возобновлена работа метрополитена. Другой электротранспорт пока не работает из-за отсутствия питания на большинстве подстанций", - говорится в сообщении мэрии.

В департаменте ожидают улучшения ситуации в энергетике, чтобы возобновить движение трамваев и троллейбусов.

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В Днепре и области после 9 волн вражеских атак на энергосистему Украины были масштабные отключения электроэнергии.