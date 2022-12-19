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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Дніпрі відновили роботу метро

У Дніпрі відновили роботу метро

Київ • УНН

 • 494490 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Метро Дніпра відновило роботу, тролейбуси й трамваї у місті не працюють. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, пише УНН.

Цитата

"У Дніпрі відновлено роботу метрополітену. Інший електротранспорт поки не працює через відсутність живлення на більшості підстанцій", - йдеться у повідомленні мерії.

У департаменті очікують покращення ситуації в енергетиці, аби відновити рух трамваїв та тролейбусів.

Доповнення

У Дніпрі та області після 9-и хвиль ворожих атак на енергосистему України були масштабні відключення електроенергії.

Українські Національні Новини

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