У Дніпрі відновили роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Метро Дніпра відновило роботу, тролейбуси й трамваї у місті не працюють. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, пише УНН.
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"У Дніпрі відновлено роботу метрополітену. Інший електротранспорт поки не працює через відсутність живлення на більшості підстанцій", - йдеться у повідомленні мерії.
У департаменті очікують покращення ситуації в енергетиці, аби відновити рух трамваїв та тролейбусів.
Доповнення
У Дніпрі та області після 9-и хвиль ворожих атак на енергосистему України були масштабні відключення електроенергії.