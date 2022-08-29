В Днепре и Кривом Роге раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Днепре и Кривом Роге слышатся звуки взрывов. Жителей призывают не покидать укрытий, передает УНН.
Детали
По данным местных СМИ и соцсетей, взрывы слышали в Днепре и Кривом Роге.
Позже стало известно, что взрывы раздаются и в Синельниковском районе.
"Сообщают о взрывах из разных точек области. Не выходим из укрытий", - говорится в сообщении местных Telegram-каналов.
Официального подтверждения информации о взрывах пока нет. Областные и местные власти пока сообщения о взрывах не комментировали.
Дополнение
Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.