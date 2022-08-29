У Дніпрі та Кривому Розі лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дніпрі та Кривому Розі чують звуки вибухів. Жителів закликають не залишати укриттів, передає УНН.
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За даними місцевих ЗМІ та соцмереж, вибухи чули у Дніпрі та Кривому Розі.
Пізніше стало відомо, що вибухи лунають і у Синельниковському районі.
"Повідомляють про вибухи з різних точок області. Не виходимо з укриттів", - зазначено у повідомленні місцевих Telegram-каналів.
Офіційного підтвердження інформації про вибухи наразі немає. Обласна та місцева влада наразі повідомлення про вибухи не коментувала.
Доповнення
Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.