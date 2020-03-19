В Днепре осудят фейковых "СБУ-шников", требовавших у предпринимателя 300 тыс. долларов

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепре будут судить злоумышленников, которые под видом сотрудников СБУ терроризировали частных предпринимателей и требовали от одного из них 300 тысяч долларов за "сотрудничество". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.