В Днепре осудят фейковых "СБУ-шников", требовавших у предпринимателя 300 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепре будут судить злоумышленников, которые под видом сотрудников СБУ терроризировали частных предпринимателей и требовали от одного из них 300 тысяч долларов за "сотрудничество". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Главным управлением внутренней безопасности СБ Украины совместно со следователями-детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области раскрыта преступная деятельность организованной группировки из Днепра, участники которого терроризировали местных частных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Сейчас по материалам СБУ завершено досудебное расследование, дело направлено в суд. Действия участников группировки квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений), ч. 1 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины им грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, деятельность группы правоохранители блокировали в сентябре прошлого года. Так, представляя из себя сотрудников Службы безопасности, а также представляясь "ворами в законе", уголовники требовали у коммерсанта 300 тысяч долларов и передачу им правоустанавливающих документов на имущество. Чтобы заставить предпринимателя к "сотрудничеству", злоумышленники угрожали расправой его родным.