У Дніпрі судитимуть фейкових "СБУ-шників", які вимагали у підприємця 300 тис. доларів

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі судитимуть зловмисників, які від виглядом співробітників СБУ тероризували приватних підприємців та вимагали від одного з них 300 тисяч доларів за "співпрацю". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.