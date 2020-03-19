У Дніпрі судитимуть фейкових "СБУ-шників", які вимагали у підприємця 300 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі судитимуть зловмисників, які від виглядом співробітників СБУ тероризували приватних підприємців та вимагали від одного з них 300 тисяч доларів за "співпрацю". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Головним управлінням внутрішньої безпеки СБ України спільно зі слідчими-детективами поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області розкрито злочинну діяльність організованого угруповання із Дніпра, учасники якого тероризували місцевих приватних підприємців", - сказано у повідомленні.
Наразі за матеріалами СБУ завершено досудове розслідування, справу скеровано до суду. Дії учасників угруповання кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, діяльність групи правоохоронці блокували у вересні минулого року. Так, вдаючи із себе співробітників Служби безпеки, а також представляючись "злодіями в законі", кримінальники вимагали у комерсанта 300 тисяч доларів та передати їм правоустановчі документи на майно. Аби змусити підприємця до "співпраці", зловмисники погрожували розправою над його рідними.