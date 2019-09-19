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Зловмисники під виглядом працівників СБУ вимагали у підприємця 300 тис. долларів

Зловмисники під виглядом працівників СБУ вимагали у підприємця 300 тис. долларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Дніпрі викрили та блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

“Учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та „злодіїв у законі“, вчинили розбій та вимагали з підприємця 300 тисяч доларів США”, — сказано у повідомленні.

У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою. Також для заволодіння бізнесом підприємця учасники групи примушували його підписати відповідні правоустановчі документи.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі 100 тисяч американських доларів.

Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини “траншу”.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Нагадаємо, оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого жителя, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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