Злоумышленники под видом работников СБУ требовали у предпринимателя 300 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Днепре разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег с местных представителей коммерческих структур, представляясь вроде бы руководителями подразделений СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
“Участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и „воров в законе“, совершили разбой и требовали с предпринимателя 300 тысяч долларов США”, — говорится в сообщении.
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой. Также для завладения бизнесом предпринимателя участники группы заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 тысяч американских долларов.
Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части “транша”.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
Напомним, оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили в Одесской области местного жителя, который для вымогательства денег представлялся сотрудником спецслужбы.