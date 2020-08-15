В Днепре произошел масштабный пожар на складе аккумуляторов к автомобилям
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Днепре произошел масштабный пожар на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей и емкостей с автомобильным маслом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"15 августа в ГСЯС поступила информация, что в городе Днепр на территории ООО "Екатеринослав - 68" в одноэтажном складском здании (хранение поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей и емкостей с автомобильным маслом) возник пожар", - сказано в сообщении.
Как указано, в 13:51 пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м. В 16:55 - ликвидирован.
"Жертв и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
К тушению были привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.
Напомним, ранее в Днепре произошел масштабный пожар в административном здании.