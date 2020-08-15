У Дніпрі сталася масштабна пожежа на складі акумуляторів до автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Дніпрі сталася масштабна пожежа на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємкостей з автомобільним мастилом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“15 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у місті Дніпро на території ТОВ “Єкатеринослав — 68” в одноповерховій складській будівлі (зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємкостей з автомобільним мастилом) виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, о 13:51 пожежу локалізовано на площі 2 тис. кв. м. О 16:55 — ліквідовано.
"Жертв та постраждалих немає", - додали у відомстві.
До гасіння було залучено 40 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.