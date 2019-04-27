В Днепре сожгли авто журналиста

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114502 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144086 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115466 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140299 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144986 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130391 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Днепре сожгли авто журналиста

В Днепре сожгли авто журналиста

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Днепре подожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого. Об этом сообщает председатель Правления Днепропетровской областной организации НСЖУ Алексей Ковальчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЖУ в Днепропетровской области.

"Сегодня, 27 апреля, в Днепре произошло новый вопиющий случай в отношении журналистов - неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого. Авто выгорело полностью. Это наглое и дерзкое преступление не может не беспокоить журналистское сообщество Днепропетровской области", - отметил Алексей Ковальчук.

Добавим, что правление Днепропетровской областной организации НСЖУ призывает правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.

"Подобные запугивания огнем представителей СМИ - не допустимы. Никто не имеет права оказывать давление на журналистов, посягать на жизнь, здоровье или личное имущество коллег. Подобные действия - это наступление на свободу слова в целом", - добавил журналист.

Добавим, что согласно рейтингу международной правозащитной организации "Репортеры без границ", в Украине ухудшилась ситуация со свободой слова.

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