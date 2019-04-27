В Днепре сожгли авто журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Днепре подожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого. Об этом сообщает председатель Правления Днепропетровской областной организации НСЖУ Алексей Ковальчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЖУ в Днепропетровской области.
"Сегодня, 27 апреля, в Днепре произошло новый вопиющий случай в отношении журналистов - неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого. Авто выгорело полностью. Это наглое и дерзкое преступление не может не беспокоить журналистское сообщество Днепропетровской области", - отметил Алексей Ковальчук.
Добавим, что правление Днепропетровской областной организации НСЖУ призывает правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.
"Подобные запугивания огнем представителей СМИ - не допустимы. Никто не имеет права оказывать давление на журналистов, посягать на жизнь, здоровье или личное имущество коллег. Подобные действия - это наступление на свободу слова в целом", - добавил журналист.
Добавим, что согласно рейтингу международной правозащитной организации "Репортеры без границ", в Украине ухудшилась ситуация со свободой слова.