У Дніпрі спалили авто журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Дніпрі підпалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького. Про це повідомляє голова Правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук, передає УНН з посиланням на прес-службу НСЖУ в Дніпропетровській області.
"Сьогодні, 27 квітня, у Дніпрі стався новий кричущий випадок щодо журналістів — невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького. Авто вигоріло вщент. Цей нахабний і зухвалий злочин не може не турбувати журналістську спільноту Дніпропетровщини", - зазначив Олексій Ковальчук.
Додамо, що правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ закликає правоохоронні органи ретельно та якомога швидше розслідувати підпал.
"Подібні залякування вогнем представників ЗМІ – не припустимі. Ніхто не має права чинити тиск на журналістів, посягати на життя, здоров’я чи особисте майно колег. Подібні дії — це наступ на свободу слова загалом", - додав журналіст.
Додамо, що згідно з рейтингом міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", в Україні погіршилася ситуація зі свободою слова.