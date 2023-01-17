В Днепре спасательная операция продлится, пока не будут найдены тела всех погибших – Тимошенко

Вместе с Кириллом Тимошенко на месте трагедии побывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

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“Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших”, — сообщил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, сейчас главная задача — это помощь всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

“Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного расположения всех семей. Будет решение городской и областной власти относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало. Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача — расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома”, — сказал он.

Тимошенко добавил, что в Днепре на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета действует центр в формате “единого окна”. Жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все документы и получить помощь.

“Спасатели продолжают разбирать завалы. Далее будут работать эксперты и оценят возможность восстановления дома. Уже сегодня в подъездах, которые уцелели, было восстановлено электроснабжение. Благодарим всех спасателей, волонтеров и горожан”, — сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Служба безопасности Украины уже начала установление иинформации о тех российских военных, кто подготовил и нанес удар по Днепру.